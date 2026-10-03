Bodrum Belediyesi yağmur suyu ızgaralarını binlerce sigara izmaritinden temizledi

Bodrum Belediyesi yağmur suyu ızgaralarını binlerce sigara izmaritinden temizlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Belediyesi ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde yağmur suyu ızgaralarını temizledi. Su giderlerini tıkayacak yoğunluğa ulaşan binlerce sigara izmariti ve atık toplanırken, filtre görevi gören parçalar da yağış sezonu öncesinde kaldırıldı.
Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde Çarşı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, yağmur suyu ızgaralarında biriken atıklar süpürge araçları ve özel ekipmanlarla temizlendi.
Çalışmalar sırasında su giderlerini tıkayacak yoğunluğa ulaşan binlerce sigara izmariti ve çeşitli atıklar, ekiplerce toplandı. Olumsuz hava koşullarında su birikintilerinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, yaz aylarında ızgaralarda filtre görevi gören parçalar da yağış sezonu öncesinde kaldırıldı.
Ekiplerin, yağmur suyunun sorunsuz tahliye edilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüreceği bildirildi.