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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkkuyusu Sahur Yemeğinde Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1986'dan bu yana düzenlenen geleneksel Türkkuyusu sahur yemeğinde mahalle sakinleri ile buluştu.

Her ramazanda, Türkkuyusu Mahallesi'nde cami önünde düzenlenen sahur, Kadir Gecesi'nde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Sahura, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, birim müdürleri ile mahalle sakinleri de katıldı.

Mandalinci, 38 yıldır bu geleneğin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan Ayını geride bırakmak üzereyiz. Kadir Gecemize de eda ettik. 10 Nisan'da da Ramazan Bayramı'nı yine hep beraber karşılamış olacağız. Mutluluğumuz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tanju Aksu Bodrum Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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