Başkan Mandalinci "süper babaanne" olarak tanınan Gülsiye Duran'ı ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Serebral Palsili 16 yaşındaki torununa bel ve boyun ağrılarına rağmen bakan ve ilçede "süper babaanne" olarak tanınan Gülsiye Duran ile torununu ziyaret etti.

Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan aileyle bir araya gelerek, sohbet eden Mandalinci, AA muhabirine, torun Gülsiye Duran'ın kullandığı asansörde ve evde ihtiyaç duyulan alanlarda bakım onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Belediye ekiplerince, engelli aracı kullanan torun Duran'ın yol güzergahlarında da iyileştirmeler yapıldığını anlatan Mandalinci, "Gülsiye'nin evine ulaşan yol betonla kaplanarak güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Böylece Gülsiye babaannesiyle birlikte evinden daha rahat çıkabiliyor. Dezavantajlı bireylerin fırsat eşitliği kapsamında desteklenmesine önem veriyoruz. Bu yöndeki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. dedi.

Mandalinci, Duran'da bir hayırsever desteğiyle alınan tableti de hediye etti.

Babaanne Duran da ziyaretten dolayı Başkan Mandalinci'ye teşekkür etti.