Haberler

Bodrum açıklarında yatta yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Bodrum açıklarında yatta yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı

Felaketten 11 gün sonra ortaya çıkan görüntü
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek

Ülkeden gidenlere 1 milyon 800 bin lira ödeyecekler
14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Mardin'de öldürülen baba-kız cinayetinde 3 tutuklama

14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Baba-kız cinayetinde 3 tutuklama
İsviçre’de hidroelektrik santralinde patladı

Santral bomba gibi patladı
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

Cehennemi yaşadılar! 4 farkı füzeyi aynı anda ateşlediler