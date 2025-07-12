Bodrum Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ekipler, İçmeler Koyu'ndaki kurtarma operasyonunu hızla gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin İçmeler Koyu'nda su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, İçmeler Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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