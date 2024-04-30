Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek D-Marin Turgutreis'e getirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 11 metrelik teknenin Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek D-Marin Turgutreis'e yanaştırıldı.