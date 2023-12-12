Bodrum açıklarında makine arızalı tekne kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İçerisinde 1 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi. Tekne, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 1 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.