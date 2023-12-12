Üye Girişi
Haberler

Bodrum açıklarında makine arızalı tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İçerisinde 1 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi. Tekne, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 1 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

Tekne, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Akyarlar Bodrum Muğla Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title