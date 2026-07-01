"Aidablu" kruvaziyeri Bodrum'a 2 bin 349 turist getirdi

İtalya bayraklı kruvaziyer "Aidablu" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 349 turist geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen 253 metrelik gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 349 yolcu ile 650 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile marina ve çarşıyı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de tekne turlarına katıldı.

Akşam ilçeden ayrılacak geminin sonraki durağı, Heraklion Limanı olacak.