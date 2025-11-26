Haberler

Böcek Ailesinin Ölümü: Zehirlenme Nedeni Böcek İlaçları

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Böcek ailesinin ölüm nedeninin adli tıp raporuna göre böcek ilacı zehirlenmesi olduğunu açıkladı. Ailenin konakladığı otelde yapılan ilaçlamanın ardından meydana gelen belirtiler sonucunda yaşanan trajik olayda, hastaneye kaldırılan aile bireylerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adli Tıp raporunun tamamlandığını ve ölümlerin "böcek ilacı zehirlenmesi" sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Savcılığın duyurusunda, "Olayın zehirlenme vakası olduğu, ölen ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği Adli Tıp raporuyla kesinleşmiştir" denildi.

Adli Tıp Kurumu olayın gidişatı, otopsi bulguları ve laboratuvar sonuçlarıyla birlikte ölüm nedenini ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

Olayın seyri: Otelde ilaçlama, ardından başlayan belirtiler

Adli Tıp'ın olay kronolojisine göre aile, 9 Kasım'da İstanbul'a gelerek Fatih'teki Harbour Suites Old City Hotel'e yerleşti. 10–11 Kasım tarihlerinde dışarıdan "midye, pide, tantuni, kokoreç ve lokum gibi muhtelif gıdalar" tükettiler. 11 Kasım'da ise kaldıkları otelde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

Kuruma gönderilen olay yeri bilgilerine göre, ailenin kaldığı odanın havalandırma sisteminin bulunmadığı da tespit edildi.

12 Kasım sabahı ailede mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. İlk tedavinin ardından otele döndüler. 13 Kasım sabaha karşı 3 sıralarında aile bireyleri yeniden fenalaştı, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan ailenin çocukları (Kadir Muhabbet Böcek, Masal Böcek) hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek 14 Kasım'da, baba Servet Böcek ise 17 Kasım'da vefat etti.

Gıda zehirlenmesi şüphesi elendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede, aile tarafından tüketilen "kokoreç, tavuk tantuni, sucuk ekmek, ezogelin çorbası, midye ve diğer gıda örnekleri" Türk Gıda Kodeksine uygun bulundu, mikrobiyolojik ya da histamin kaynaklı zehirlenme tespit edilmedi.

Anne, baba ve çocuklardan hastanede alınan ilk kan örneklerinde veya otopsi numunelerinde toksik maddelere rastlanmadı.

Oda numunelerinde fosfin gazı tespit edildi

Olay yerinden alınan havlu, maske ve çeşitli yüzey sürüntülerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildi. Bu bulgu, otelde yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelerle uyumlu.

Otelde aynı tarihte konaklayan iki yabancı turistin de benzer zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kayıt altına alındı.

Adli Tıp'ın dört aile bireyi için yaptığı otopsilerde herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı. Tüm aile üyelerinde mide mukozasında kızarıklık, kanama veya ülsere alanlar görüldü.

Sonuç: Ölüm nedeni böcek ilacı

Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede şu sonuca varıldı:

"Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek, Çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir"

Kaynak: ANKA / Güncel
