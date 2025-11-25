Haberler

Böcek Ailesinin Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor

Böcek Ailesinin Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te tatildeyken hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölüm nedeni için yürütülen soruşturmada, otopsi raporunda 'fosfin' maddesi tespit edildi. Yediklerinde zehir bulunmadığı kaydedildi.

FATİH'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporunun savcılığa gönderildiği öğrenildi. Raporda, otelden alınan örneklerde 'fosfin' maddesi tespit edilirken, ailenin yediklerinde zehir bulunmadığı belirtildi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTELDEN ALINAN ÖRNEKLERDE 'FOSFİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Raporda, ailenin ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi. Öte yandan raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde 'fosfin' maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi. Ailenin midesinden alınan örneklerde ise yediklerinde zehir bulunmadığı tespit edildi.

AİLENİN ÖLÜM SEBEBİNE İLİŞKİN MÜTALAA CUMA GÜNÜ

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin kesin ölüm sebebine ilişkin, Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu mütalaasının 28 Kasım Cuma günü düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.