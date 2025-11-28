Haberler

Böcek Ailesi'nin Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor

Böcek Ailesi'nin Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor
Güncelleme:
FATİH'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, adli tıp raporunda ölüm nedeni 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlendi.

FATİH'te Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ailenin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
