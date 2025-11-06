Haberler

Böbrek Nakliyle Yeni Hayatına Kavuşan Emine Elmas: Umut ve Şükran Dolu Bir Hikaye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Emine Elmas, 13 yıl önceki böbrek nakliyle diyalizden kurtuldu ve sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı. Nakil sürecinin zorluklarını anlatan Elmas, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Emine Elmas, 13 yıl önce yapılan böbrek nakli sayesinde diyalizden kurtulup sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle gittiği hastanede 32 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emine Elmas, diyalize girmeye başladı.

Yedi yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan bir çocuk annesi Elmas, 13 yıl önce Ankara'da gerçekleştirilen kadavradan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Nakil ile ikinci hayat şansı bulan Emine Elmas, AA muhabirine, nakil öncesi yaşamının çok kötü olduğunu söyledi.

Haftada 3 gün 4 saat diyaliz makinesine bağlı kaldığını belirten Elmas, "4 saatten sonra eve gelince hiçbir iş yapamıyordum, yatıyordum. Rengim bile kararmaya başlamıştı. Çay bardağı ile bir bardak su içiyordum. Nakil olunca 4 litreye yakın su içiyorum. Allah'a şükürler olsun, düzeldim." dedi.

"Böbreğin tutmuş, çalışmaya başlamış' denilince dünyalar benim oldu"

Nakil haberi geldiğinde çok mutlu olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Hele de 'Böbreğin tutmuş, çalışmaya başlamış' denilince dünyalar benim oldu. Hayatım kurtuldu. Diyalizdeyken hiçbir işe gidemiyorsun, gezmeye gidemiyorsun. Gittiğiniz yerde diyaliz merkezini arayacaksınız ama şimdi öyle değil. Bir ay Ağrı'da durdum, şahane yani."

Kendisine yeni bir hayat bağışlayan donör için sürekli dua ettiğini dile getiren Elmas, "Allah razı olsun ondan, hayatımı bağışladı bana. Beni hayata geri döndürdü. Nakil çıkmasaydı bitmiştim. Şimdi 52 yaşındayım. Bana, 'hastasın' diyorlar. 'Bana hasta demeyin' diyorum, ben iyi oldum artık." ifadelerini kullandı.

Elmas, herkese organ bağışı yapma çağrısında bulundu.

"Bağışçı olduğumuzda hastalara yaşam hakkı vermiş oluyoruz"

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Atilla Kuru da 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 33 bin kişinin organ nakli beklediğine dikkati çeken Kuru, "Organ bağışı bekleyen hastalar hastanelere, ilaçlara bağlı şekilde hayatlarını sürdürüyor. Haftanın 2-3 günü diyalize giden hastalarımız oluyor. Bağışçı olduğumuzda hastalara yaşam hakkı vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.