Haberler

Böbrek Hastası Çocuklardan Farkındalık Kitapları Tanıtıldı

Böbrek Hastası Çocuklardan Farkındalık Kitapları Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 'Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş' ve 'Böbreğim Geldi Dile' adlı kitapları tanıttı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, kitapların böbrek sağlığı farkındalığına katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Proje çerçevesinde 7 ilkokulda 1500 kişi faydalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören çocukların tarafından hazırlanan "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" ve "Böbreğim Geldi Dile" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, böbrek hastası çocukların eğitimleri sırasında yazdıkları şiir ile yaptıkları resim ve etkinliklerinin yer aldığı kitapların tanıtımı ve böbrek sağlığı farkındalığı için bir araya geldiklerini söyledi.

KTÜ Farabi Hastanesi sınıfının 20 yıldır eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Çuvalcı, "Burada her gün ilkokul ders etkinliklerinin yanı sıra hasta öğrencilerimiz için moral etkinlikleri de düzenlenmektedir. Ayrıca çeşitli projeler yürütülerek öğrencilerimizin hastane stresini, yaşadığı travmaları azaltmak ve yaşama sevinçlerini canlı tutmak, onlara umut vermek ve her şeyi başarabileceklerini göstermek amacıyla yazarak ve resmederek edebiyat ve sanat ile motive olmaları sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTÜ Rektörlüğü arasında "Böbrek Sağlığının Korunması ve Farkındalık Eğitimleri Protokolü" imzalandığını aktaran Çuvalcı, bu kapsamda, 7 ilkokulda yürütülen projeden bin 500 öğrenci, öğretmen, veli ve idarecinin faydalandığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da hastane sınıfının öğrenciler için önemine değinerek, sağlık sorunları dolayısıyla okul ortamından uzak kalan öğrencilerin yaşadığı duygusal süreçleri hazırlanan kitaplarda ortaya koyduklarını söyledi.

KTÜ Farabi Hastane Sınıfı Sınıf Öğretmeni Sefahat Sever, hazırlanan kitaplar ve sınıfta yapılan uygulamalar hakkında, KTÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu da okullarda öğrencilere verilen "Böbreğimizi Neden ve Nasıl Korumalıyız" eğitimleri konusunda sunum yaptı.

Programda öğrencilerin böbrek sağlığı ile ilgili yazdığı şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Böbrek hastası çocuğu olan ailelerin süreçte yaşadıklarının paylaşıldığı programda Böbrek Sağlığının Korunması ve Farkındalık Sergisi de açıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Dikkat etmezseniz, sizin için de gereği yapılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.