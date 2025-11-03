Böbrek Hastası Çocuklardan Farkındalık Kitapları Tanıtıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören çocukların tarafından hazırlanan "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" ve "Böbreğim Geldi Dile" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, böbrek hastası çocukların eğitimleri sırasında yazdıkları şiir ile yaptıkları resim ve etkinliklerinin yer aldığı kitapların tanıtımı ve böbrek sağlığı farkındalığı için bir araya geldiklerini söyledi.

KTÜ Farabi Hastanesi sınıfının 20 yıldır eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Çuvalcı, "Burada her gün ilkokul ders etkinliklerinin yanı sıra hasta öğrencilerimiz için moral etkinlikleri de düzenlenmektedir. Ayrıca çeşitli projeler yürütülerek öğrencilerimizin hastane stresini, yaşadığı travmaları azaltmak ve yaşama sevinçlerini canlı tutmak, onlara umut vermek ve her şeyi başarabileceklerini göstermek amacıyla yazarak ve resmederek edebiyat ve sanat ile motive olmaları sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTÜ Rektörlüğü arasında "Böbrek Sağlığının Korunması ve Farkındalık Eğitimleri Protokolü" imzalandığını aktaran Çuvalcı, bu kapsamda, 7 ilkokulda yürütülen projeden bin 500 öğrenci, öğretmen, veli ve idarecinin faydalandığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da hastane sınıfının öğrenciler için önemine değinerek, sağlık sorunları dolayısıyla okul ortamından uzak kalan öğrencilerin yaşadığı duygusal süreçleri hazırlanan kitaplarda ortaya koyduklarını söyledi.

KTÜ Farabi Hastane Sınıfı Sınıf Öğretmeni Sefahat Sever, hazırlanan kitaplar ve sınıfta yapılan uygulamalar hakkında, KTÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mukaddes Kalyoncu da okullarda öğrencilere verilen "Böbreğimizi Neden ve Nasıl Korumalıyız" eğitimleri konusunda sunum yaptı.

Programda öğrencilerin böbrek sağlığı ile ilgili yazdığı şiirler okundu, şarkılar söylendi.

Böbrek hastası çocuğu olan ailelerin süreçte yaşadıklarının paylaşıldığı programda Böbrek Sağlığının Korunması ve Farkındalık Sergisi de açıldı.