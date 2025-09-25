BMW Art Car Koleksiyonu, Contemporary İstanbul'da Sergileniyor

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bu sene 50. yılını kutlayan BMW Art Car Koleksiyonu'nun ilk ve son modellerini, Contemporary İstanbul'un 20. edisyonunda sergiliyor.

Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, fuarda Alexander Calder imzalı 1. Art Car – BMW 3.0 CSL ve Julie Mehretu imzalı 20. Art Car – BMW M Hybrid V8 ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Yıl dönümü kutlamaları için dünya sergileme turuna çıkan, ikonik BMW Art Car Koleksiyonu'nun bu iki önemli eseri, 28 Eylül'e kadar Tersane İstanbul'da görülebilecek.

BMW Group'un 1975 yılında başlattığı BMW Art Car Koleksiyonu kapsamında ilk günden bu yana uluslararası üne sahip sanatçılarla 20 otomobil tasarlandı.

BMW Art Car Koleksiyonu'nun ilk adımı, Amerikalı heykeltıraş Alexander Calder tarafından 1975 yılında tasarlanan BMW 3.0 CSL yarış otomobiliyle atıldı.

Koleksiyonun son eseri ise geçen yıl Etiyopya asıllı Amerikalı sanatçı Julie Mehretu tarafından tasarlanan BMW M Hybrid V8, BMW Art Car geleneğini sürdürerek Le Mans 24 Saat yarışında pistteki yerini aldı. Mehretu, 20. Art Car'ın tasarımında ilk kez iki boyutlu bir görüntüyü üç boyutlu bir forma dönüştürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, şunları kaydetti:

"Borusan Otomotiv olarak hem Borusan Holding'in hem de Türkiye'de temsil ettiğimiz BMW markasının katkılarıyla sanata her zaman yakın olduk. Borusan Holding, kuruluşundan bu yana çağdaş sanatın ülkemizdeki en önemli destekçileri arasında yer alıyor. BMW markamızla da uzun yıllardır destekçisi olduğumuz Contemporary İstanbul'da bu sene BMW Art Car Koleksiyonu'nun ilk ve son eserleri olan, Alexander Calder imzalı 1. Art Car – BMW 3.0 CSL ile Julie Mehretu tarafından tasarlanan 20. Art Car – BMW M Hybrid V8'i sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sanatın otomobille birleştiği bu iki eser, bir arada olarak sadece Contemporary İstanbul'un 20. edisyonunda sergileniyor."