BMMYK, Sudan'da yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Sudan Temsilci Yardımcısı Abubakarr Jalloh, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Jalloh, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmanın 3,5 yıldır devam ettiğini söyleyen Jalloh, acıların derinleştiğini ve cephe hatları değiştikçe daha fazla ailenin kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Jalloh, bazı ailelerin birden fazla kez evlerini terk etmek durumunda kaldığına dikkati çekerek, bu ailelerin vardıkları yerlerde ise hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak hiçbir şey olmadığını ya da çok az şey bulunduğunu kaydetti.

"Sudan'da yaklaşık 15 milyon kişi, bu savaş nedeniyle yerinden edildi ya da yıkıma uğramış bölgelerde hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor." diyen Jalloh, bunlar arasında ülke içinde yerinden edilmiş Sudanlılar, geri dönenler ve yıllar önce güvenlik arayışıyla Sudan'a sığınmış ancak çatışma yüzünden şimdi tekrar kaçmak zorunda kalan mültecilerin bulunduğunu söyledi.

Jalloh, çatışmanın bu yıl Mavi Nil eyaletinde yeni bir cepheye yayıldığını ve yıl başından bu yana bölgede yaklaşık 120 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

"Sudan'da yerinden edilmiş insanların dörtte üçünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullanan Jalloh, yerinden edilmiş ailelerin geceleri dondurucu soğuklar nedeniyle kış döneminde çok zor bir süreç yaşadığını vurguladı.

Jalloh, El Nino hava olayının bu yıl Sudan'da yağışların önemli ölçüde azalmasına yol açtığına değinerek, bu durumun, halihazırda devam eden çatışmalardan etkilenmiş olan Darfur ve Kurdufan bölgelerindeki hasadı olumsuz etkilediğini söyledi.

BMMYK'nin, Sudan'daki tüm insani yardım kuruluşları adına barınak yardımlarını koordine ettiğini belirten Jalloh, "15,4 milyon kişinin barınma ve temel ev eşyalarına ihtiyacı var. Ancak mevcut fonlarla insani yardım kuruluşları, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca 10'da 1'ine öncelik verebiliyor. Toplu barınma çalışmaları için bu yıl 179 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor. Şu ana kadar ise bu miktarın yalnızca yüzde 35'i karşılanabildi." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken ülkede ciddi insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA