BMMYK sözcüsü, Yemen'de yerinden edilenlerin 281 bine ulaştığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, çatışmaların yaşandığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 281 bine ulaştığını bildirdi.

Baloch, AA muhabirinin " Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Yerinden edilenlerin sayısı en son 268 bin olarak açıklanmıştı. Bu sayı artmaya devam ediyor mu? Kuşatma altındaki Taiz kentine erişiminiz var mı?" sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi, yeni cephelere yayılması ve son dönemdeki tırmanış nedeniyle yerinden edilen insanların sayısının düzenli olarak arttığına işaret eden Baloch, "Bugün itibarıyla bu sayı 281 bine ulaşmış durumda. Üstelik bu sayı her hafta daha da yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Baloch, bunun son dönemdeki çatışmaların tırmanışından önce Yemen içinde halihazırda yerinden edilmiş 5,2 milyondan fazla insana ek olarak ortaya çıktığının altını çizdi.

Taiz ve çevresinde yaşanan çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumunun bölgeye erişimi kısıtladığına ve ana yolların dahi kesilmesine yol açtığına değinen Baloch, "BMMYK'nin Taiz'de sahada görevli personeli bulunmuyor. Şehirde ortak çalıştığımız bir kuruluş mevcut ancak kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle faaliyetleri oldukça kısıtlı." değerlendirmesinde bulundu.

Baloch, Yemen ile ilgili durumun değişkenliğine işaret ederek, bu nedenle tüm bu verilerin her geçen gün değiştiğini vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA