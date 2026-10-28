BMMYK, Etiyopya'dan Kenya'ya geçen 36 bin kişi için endişeli olduğunu açıkladı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), şiddet olaylarının yaşandığı Etiyopya'dan yaklaşık 36 bin kişinin Kenya'ya geçtiğini bildirerek, bu kişilerin insani ihtiyaçları konusunda endişeli olduğunu belirtti.

BMMYK'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Etiyopya- Kenya sınırındaki durumun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Moyale ve çevresindeki şiddet olaylarından kaçan yaklaşık 36 bin kişinin Kenya'ya giriş yaptığı ve bu kişilerin insani ihtiyaçları konusunda endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gelenlerin büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu kişilerin bir kısmı akrabalarının yanına veya yerel toplulukların arasına sığınırken, diğerleri geçici barınma alanlarında kalıyor. Gıda, güvenli içme suyu, barınak, hijyen imkanları ve sağlık hizmetleri en acil ihtiyaçlar arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

BMMYK'nin, BM kuruluşları, Kenya Kızılhaçı ve diğer insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak Kenya hükümeti öncülüğündeki müdahale çalışmalarına destek verdiği belirtilen açıklamada, güven arayışındaki insanların acil ihtiyaçlarını tespit edip karşılamanın ve onları cömertçe kabul eden yerel topluluklara destek olmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

Çatışmaların nedeni bayrak gerilimi

Etiyopya'nın Oromiya Bölgesel Yönetimi tarafından idare edilen bir alandaki yerel yönetim binasına Somali Bölgesel Eyaleti bayrağının asılması üzerine yaşanan gerilimin ardından, sınırın Etiyopya tarafındaki Moyale kasabasında şiddet olayları başlamıştı.

Etiyopya'nın federal bölgelerinden Oromiya ve Somali Bölgesel Eyaleti, sırasıyla ağırlıklı olarak Oromo ve etnik Somalilerin yaşadığı bölgeler olarak biliniyor. Her iki topluluk da sınır bölgesiyle uzun süredir devam eden bağlara sahip.

Bölgedeki gerilimi 18 Ekim'de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesi daha da artırmıştı. Yerel yetkililer, çatışmaların ülkenin güneyindeki Gumi Eldallo, Wachile ve Arero ilçelerine yayıldığını bildirmişti.

Şiddet olaylarında evler ve ticaret merkezleri ateşe verilmiş, ticari faaliyetler aksamış ve çok sayıda bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA