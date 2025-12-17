Haberler

BM: 2025'te 379 bin Suriyeli mülteci Lübnan'dan ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2025 yılında Lübnan'dan Suriye'ye dönen mülteci sayısını 379 bin olarak açıkladı. Gönüllü dönüşler, Lübnan hükümeti ve BMMYK işbirliğiyle gerçekleştirilen plan çerçevesinde devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2025'te 379 bin Suriyeli mültecinin Lübnan'dan ülkesine döndüğünü açıkladı.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve BMMYK işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan hükümet planının 13. aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı.

BMMYK, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'dan ülkesine dönen BM'ye kayıtlı Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, 2025'te 379 bin Suriyeli mültecinin Lübnan'dan ülkesine dönüş yaptığı belirtildi.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada ise hükümetin gönüllü dönüş planı kapsamında başkent Beyrut'ta toplanan bir grup Suriyelinin, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden ülkesine geçtiği ifade edildi.

Lübnan hükümeti, haziranda Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 1,8 milyon Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
