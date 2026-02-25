BMGK üyeleri Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesine sebep olarak birbirlerini suçladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 4. yılına giren Rusya- Ukrayna savaşını değerlendirmek için bir araya geldikleri toplantıda savaşın devam etmesine sebep olarak birbirlerini hedef gösterdi.

BMGK, " Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunması" başlığı altında toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Rusya- Ukrayna savaşında 4. yıla girdiklerini hatırlatarak, "ABD savaşa müzakere yoluyla ve kalıcı bir son verilmesi için baskı yapmaya devam ediyor. Askeri güç bu çatışmayı asla çözemez. Bunu ancak her iki tarafın da kabul edeceği diplomatik bir çözüm sağlayabilir." dedi.

Bruce, "Şu anda, savaşın başlamasından bu yana herhangi bir zamandan daha yakın şekilde anlaşmaya varmaya çalışıyoruz ancak henüz varmadık. Çatışmalar sürüyor." diye konuştu.

Savaşın devam etmesinin nedenlerinden birinin Rusya'nın üçüncü ülkelerden almaya devam ettiği destek olduğuna dikkati çeken Bruce, bu kapsamda Çin, Kuzey Kore, İran ve Küba'yı Rusya'ya askeri ve ticari ilişkiler üzerinden ekonomik destek vermekle suçladı.

"ABD'yi dünya çapında çatışma ve savaşlar yaratmaya son vermeye çağırıyoruz"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise ABD Temsilcisinin suçlamalarını reddederek, "ABD, Çin'i bir kez daha karaladı ve kötüledi ki bu tamamen kabul edilemez. Çin, Ukrayna krizinin yaratıcısı değil, çatışmanın tarafı da değil." ifadelerini kullandı.

Cong, Çin'in, Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkeleriyle normal ekonomik ve ticari ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, bütün bunların piyasa ve ticari ilkelere uygun olduğunu savundu.

ABD'yi "Çin'e karşı yalan uydurmak ve karalama" yapmakla suçlayan Cong, "ABD'yi bir kez daha dikkatleri başka yöne çekerek, suçu başkalarına atarak ve dünya çapında çatışma ve savaşlar yaratmaya son vermeye çağırıyoruz." dedi.

Rusya, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planları olduğunu iddia etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm bulmayı amaçlayan mevcut müzakereleri desteklemeye odaklanmadığını öne sürerek, "Ukrayna halkının geleceğiyle de ilgilenmiyorlar." diye konuştu.

Nebenzia, Rusya'nın istihbarat servislerinin, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah veya "Kirli Bomba" verme planları hakkında olağanüstü bir rapor yayınladığını belirterek, Ukrayna'ya gizli şekilde ekipman ve teknoloji teslim edildiğini savundu.

"Bu tür bir gelişme, Ukrayna sorununun çözümü sürecinde kenara itilen İngiliz ve Fransız liderlerinin gerçeklikle bağlarını tamamen kopardıklarını açıkça göstermektedir." diyen Nebenzia, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşma niyetinde olmadığını ancak Avrupa bir savaş başlatırsa Rusya'nın da buna hazır olduğunu söyledi."

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika ve Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Stephen Doughty ise Nebenzia'ya, "Rusya temsilcisinin iddiası düpedüz bir yalandır. Gerçeklikten koptuğumuzu söylüyor. Gerçeklikten kopan kendisidir." diye karşılık verdi.

Doughty, Rusya'yı dezenformasyon yaparak, Ukrayna'ya yönelik devam eden yasadışı işgalinde dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçlarken, İngiltere'nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak bağlı bulunduğunu belirtti ve "Ukrayna'ya nükleer silah veya ilgili yetenekler sağlamıyoruz ve sağlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da Rusya'nın iddiaları için "Tamamen yalan, hiçbir gerçek temeli yoktur." diyerek, Fransa'nın da, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın sınırlarını ve yükümlülüklerini asla ihlal etmeyeceğini ifade etti.

"Rusya, müzakere sürecini bu saldırganlık savaşını sürdürmek için bir kılıf olarak kullanıyor"

Konseyde konuşan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa da "Nebenza'nın tüm açıklaması, manipülasyonun, dezenformasyonun ve Rus propagandasının canlı bir örneğidir." diyerek Rusya'yı uluslararası temelli düzene ve BM ilkelerine karşı bir savaş açmakla suçladı.

Betsa, Rusya'nın sadece 2025 yılında Ukrayna'nın sivil hedeflerine yönelik 6 binden fazla insansız hava aracı, yaklaşık 5 bin 500 güdümlü hava bombası ve çeşitli türlerde 158 füze fırlattığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin öncülüğünde devam eden barış çabalarına rağmen Rusya'nın saldırganlığını durdurmaya hazır olmadığını gösterdiğini savunan Betsa, "Rusya, müzakere sürecini bu saldırganlık savaşını sürdürmek için bir kılıf olarak kullanıyor, zamana bel bağlıyor." diye konuştu.

Betsa, savaşın bitmesi için tüm kaynaklar seferber edilerek Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması, Ukrayna'ya savunma desteği sağlanması ve güvenlik garantileri verilmesi, son olarak da Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zarar için tam tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.