BM Güvenli Konseyi, 7 kişinin öldüğü Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını "en güçlü şekilde kınadığını" bildirdi.

BMGK, Afganistan'daki patlamayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 19 Ocak'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'in ticari Şehr-i Nev Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen ve DEAŞ/H tarafından üstlenilen, 6 Afgan ve bir Çin vatandaşının ölümüne, aralarında bir çocuğun da bulunduğu birçok kişinin yaralanmasına yol açan alçak terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı." ifadesini kullandı.

Kurbanların aileleri ile Afganistan ve Çin halkına taziye ve başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle Afganistan'da ve dünyada barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu yeniden teyit etti." denildi.

Açıklamada, terör eylemlerinin faillerinin ve finansörlerinin hesap vermesi gerektiği vurgulanarak, tüm devletler "uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak bu konuda aktif işbirliğine" çağırıldı.

Olay

Kabil'in Şehr-i Nev bölgesinde 19 Ocak'ta meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ/H'ye bağlı propaganda kanallarından yapılan açıklamada, örgüt mensubu bir kişinin restorana bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.