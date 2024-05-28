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BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları için acil toplandı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cezayir'den gelen talep üzerine İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını görüşmek üzere acil toplandı. İsrail'in Refah bölgesinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını bombalaması sonrası toplantıda İsrail'e verilecek yanıt ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cezayir'den gelen talep üzerine İsrail'in karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesindeki durumu görüşmek için acil toplanacak.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde, "Cezayir'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve son olarak da işgalci İsrail'in Refah bölgesinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını bombalaması üzerine BMGK'den acil toplantı talebinde bulunduğu" ifade edildi.

BMGK'nin bugün acil toplanacağı belirtilen açıklamada, toplantıda "BMGK'nin İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yönelik saldırıya vereceği yanıtın ele alınacağına" işaret edildi.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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