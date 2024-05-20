BMGK'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Heyeti İçin Saygı Duruşu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunuldu.
(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunuldu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, BMGK'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için saygı duruşunda bulunulduğunu duyurdu.