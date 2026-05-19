BMGK'de BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarına yapılan saldırı tartışıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde BAE'deki Barakah Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı ele alındı. ABD, İran'ı suçlarken Rusya, ABD ve İsrail'i bölgesel tırmanıştan sorumlu tuttu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), 17 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarına yapılan saldırı ele alındı.

BMGK, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarına yapılan saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını belirterek, BAE'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarına uyan örnek bir ülke olduğunu savundu.

Waltz, İran'ı komşularının "sivil enerji altyapılarına" saldırmaya devam etmekle suçlayarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerini İran'a karşı sert tutum almamakla eleştirdi.

"Her ulusun, bu Konsey'deki herkesin bu davranışı kınamasının zamanı gelmiştir." diyen Waltz, komşularının nükleer santrallerine saldıran İran'a odaklanılması gerektiğini söyledi.

" Orta Doğu'daki mevcut bölgesel tırmanıştan ABD ve İsrail sorumludur"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise BAE'nin Barakah Nükleer Santrali'nin Orta Doğu'da hedef alınan ilk nükleer tesis olmadığını kaydederek, ABD ve İsrail'in ilk olarak Haziran 2025'te ve bu yıl 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılarla İran'ın nükleer tesislerini defalarca hedef aldığına işaret etti.

Nebenzia, "Bu yasa dışı ve pervasız eylemlerin tamamı, tüm Orta Doğu bölgesini nükleer ve radyolojik bir felaketin eşiğine getirmekle kalmamış, aynı zamanda söz konusu tesiste çalışan Rus uzmanların ve ailelerinin güvenliğini, yaşamlarını ve sağlıklarını da tehdit etmiştir." dedi.

Nükleer güvenlik konusunda BM dahil birçok ülkeyi "çifte standart" sergilemekle eleştiren Nebenzia, "ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan askeri macerası olmasaydı, bugün Orta Doğu'da ortaya çıkan nükleer güvenlik ve tehditlerini tartışmak zorunda kalmayacaktık. Mevcut bölgesel tırmanıştan ABD ve İsrail sorumludur." ifadelerini kullandı.

Nebenzia, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın tüm enerji sistemini yok etme" tehditleri için de "bu şahin söylemlerin endişe verici olduğunu" dile getirerek, "Orta Doğu'da gerilimi sonlandırmanın tek yolunun, çatışmanın kök nedenlerini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulamak isterim." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
