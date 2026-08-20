Haberler

BM'den İsrail'in Suriye saldırısına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne saldırısını kınayarak, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı; diplomatik çözüm vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Cordone, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Ebu Zuhur'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıya tepki gösteren Cordone, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarında "üzücü bir tırmanış" olduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmeler karşısında diplomatik çözüm yollarının işletilmesi çağrısında bulunan Cordone, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Batılı ülkeler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi

Netanyahu'ya soğuk duş! En ummayacağı 7 ülkeden veto yedi
Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

G.Saray maliyetini açıkladı! Ateş pahası bulan da var, normal diyen de
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan planı! Seçimleri kazanan Paşinyan yeni programını açıkladı

Seçimleri kazanan Paşinyan'dan yeni Türkiye ve Azerbaycan planı

Vlahovic muradına erdi: İlk kez Dolmabahçe çimlerinde

Sonunda muradına erdi