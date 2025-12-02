BM yetkilisi: "Afrika'da şiddet içeren saldırılar iki yılda yüzde 250 arttı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Alexander Zuev, Afrika'da terör eylemlerindeki artışa dikkati çekerek, "Kıtadaki şiddet içeren saldırılar iki yılda yüzde 250 arttı." dedi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Zuev, Rabat'ta ilk kez düzenlenen ve 3 Aralık'a kadar sürecek olan Uluslararası Afrika Terör Mağdurları Konferansı'nda konuştu.

BM yetkilisi, "Afrika, terörizmin merkezi haline geldi ve Afrika toplumları artık bu küresel tehdidin başlıca kurbanları." ifadesini kullandı.

Afrika'daki terör eylemlerindeki artışa dikkati çeken Zuev, "Kıtadaki şiddetli saldırılar sadece iki yılda yüzde 250'den fazla arttı ve özellikle Batı Afrika ve Sahel'de milyonlarca insan yerinden edildi." diye konuştu.

Zuev, konferansın terör kurbanları ve hayatta kalanlarına destek olma konusunda ortak kararlılığın güçlendirilmesi için atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Zuev, terörizme karşı ortak çabaların merkezine kurbanların ve hayatta kalanların ihtiyaçlarının yerleştirilmesi çağrısı yaptı.

Terörün Afrika'da insani durum üzerindeki etkisini vurgulamak, kıta genelinde destek ve kararlılık mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla başlayan konferansa bölge ve uluslararası çevrelerden temsilciler, uzmanlar ve araştırmacılar katılıyor.