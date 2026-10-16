BM yetkilisi, Ukrayna'da kritik altyapı saldırılarının kışı zorlaştıracağını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Avrupa Bölge Direktörü Arthur Erken, "Kritik altyapıya yönelik tekrarlanan saldırılar, Ukrayna'nın elektrik, ısınma ve su sistemlerini ciddi şekilde zorluyor." dedi.

Erken, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kış mevsiminin hızla yaklaştığına işaret eden Erken, gelecek ayların pek çok Ukraynalı için savaşın başlangıcından bu yana yaşanacak en zorlu dönem olabileceğini belirtti.

Erken, "Kritik altyapıya yönelik tekrarlanan saldırılar, Ukrayna'nın elektrik, ısınma ve su sistemlerini ciddi şekilde zorluyor. Büyük şehirlerdeki insansız hava aracı ve füze saldırıları her gün sivillerin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olmaya devam ediyor." diye konuştu.

IOM'un Ukrayna hükümeti ile yakın koordinasyon içinde baskının en yoğun olduğu bölgeleri çok dikkatli şekilde incelediğini belirten Erken, suya güvenilir erişimin acil bir endişe kaynağı haline geldiğini söyledi.

Erken, "Su sistemleri elektriğe bağımlı olduğu için uzun süreli elektrik kesintileri, yaşlılar ve engelliler gibi en savunmasız grupların, ayrıca yüksek katlı apartmanlarda yaşayanların acil durum su kaynaklarına bile ulaşmakta zorlanmalarına neden olabilir. Apartman bloklarında yalnız yaşayan 2,1 milyon yaşlı birey göz önüne alındığında, uzun süreli bir ısınma veya elektrik kaybı hızla insani bir acil duruma dönüşebilir. Gaz sobaları ve yakıt gibi elektriğe alternatif çözümler bu kış hayati önem taşıyacak." dedi.

Ülke içinde yerinden edilmiş 2,2 milyon kişi için evlerine dönmenin bir seçenek olmadığını dile getiren Erken, bu kişilerin evlerinin tamamen yıkıldığını, ciddi hasar gördüğünü ya da ne durumda olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Erken, "Kış yaklaşırken harekete geçmek için kalan zaman daralıyor. IOM'un 2026 Ukrayna Kriz Müdahale Planı için sağlanan fon, toplam ihtiyacın yüzde 7'sinden dahi az. Bu durum, sunulabilecek yardımı ciddi ölçüde kısıtlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA