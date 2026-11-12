BM yetkilisi Fletcher, Gazze'ye yardım için tüm sınır kapılarının açılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sel felaketinin yaşandığı Gazze'ye yardım ulaştırılabilmesi için tüm sınır kapılarının derhal açılması çağrısında bulundu.

Fletcher çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu konuda daha fazla gecikme kabul edilemez. Sadece bir sınır kapısı değil, tüm sınır kapıları açılmalı. Hayati önemde hizmet sağlayan sivil toplum kuruluşu ortaklarımızın çalışma yürütmesine izin verilmeli. Ticari piyasaların faaliyet göstermesinin önü açılmalı. Bu toplu cezalandırmaya son verilmeli. Yardım planına finansman sağlanmalı. Öngörülebilir ve önlenebilir olan bu acıya son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Fletcher, BM insani yardım kuruluşlarının Gazze için hayati önem taşıyan kışlık malzemeler konusunda aylardır uyarılarda bulunduğunu belirtti. İnsani yardım kuruluşlarına, İsrail'deki seçimler tamamlanana kadar ilerleme kaydetmenin zor olacağının defalarca söylendiğini aktaran Fletcher, şimdi de kendilerinden hükümetin kurulmasını beklemelerinin istendiğini ifade etti.

Fletcher, "Uluslararası insancıl hukuk konusunda herhangi bir şüphesi olan varsa, bunun kabul edilebilir bir mazeret olmadığını belirtmek isterim" dedi.

Fletcher, BM insani yardım kuruluşlarının bölgeye ulaştırılması gereken malzemelere ilişkin net bir planı haftalar öncesinde ortaya koyduğunu söyledi. Bu malzemeler arasında dayanıklı barınaklar, sıcak tutan giysiler, battaniyeler, yatak takımları ve güvenli ısıtma çözümlerinin bulunduğunu belirten Fletcher, jeneratörler, yakıt, motor yağı, yedek parçalar, suyun tahliye edilmesi, enkazın kaldırılması ve patlayıcı mühimmatın temizlenmesi için gerekli ekipmanların da plana dahil edildiğini ifade etti.

Hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze Şeridi'nin geniş kesimlerinde su baskınları yaşanırken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), insani yardım ortaklarının ve BM üye ülkelerinin satın aldığı 150.000'den fazla çadırın, Gazze'ye sevk edilmek üzere bölge dışında hazır bekletildiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua