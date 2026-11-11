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BM yetkilisi Fletcher, Gazze'de tüm geçiş noktalarının açılmasını istedi

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BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de yağışların ardından tüm geçiş noktalarının açılması ve toplu cezalandırmanın durması çağrısında bulundu. İsrail'in yardım engellemeleri, yağışlarla çadırları su basan yerinden edilmiş Filistinlilerin barınmasını zorlaştırıyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de etkili olan yağışların ardından ortaya çıkan insani kriz konusunda aylar öncesinden uyarılarda bulunduklarını belirterek, Gazze'ye "tüm geçiş noktalarının açılması" ve "toplu cezalandırmanın durması" çağrısında bulundu.

Fletcher, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) internet sitesinden şiddetli yağışlar sonucunda sel altında kalan Gazze hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Aylardır Gazze için gerekli kışlık malzemeler konusunda uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Fletcher, BM üyesi ülkelerin ???????dışişleri bakanlarının bu konuda kendisine destek sözü verdiğini ancak İsrail'deki seçimlerin bu durumu yavaşlattığını aktardı.

Fletcher, "Şimdi ise (İsrail'de) 'hükümetin kurulmasını beklememiz' söyleniyor. Uluslararası insancıl hukuk konusunda herhangi bir şüphesi olanlar için şunu belirtmekte fayda var; bu kabul edilebilir bir bahane değil." ifadesini kullandı.

Gazze'de etkili olan yağışların ardından "gecikmelerin, engellemelerin ve fon kesintilerinin sonuçlarını gördüklerini" vurgulayan Fletcher, "Hayatlar kaybedildi, nüfus bir kez daha büyük risk altında." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu toplu cezalandırmayı durdurun"

Fletcher, durumu daha öfke verici kılan şeyin ise eğer yeterli barınak ve temel kışlık malzemelerin sağlanmış ve Filistinlilerin sel riskinin daha düşük olduğu açık alanlara erişimlerine izin verilmiş olsaydı, mevcut hava koşullarının risk oluşturmayacağı gerçeği olduğunu vurguladı.

İhtiyaç duyulan malzemelerin temini için haftalar önceden bir plan belirlediklerinin altını çizen Fletcher, ancak İsrail'in insani yardım girişlerine yönelik devam eden engellemelerine işaret etti.

Fletcher, "Artık erteleme yok. Sadece birini değil, tüm geçiş noktalarını açın. Hayati önem taşıyan STK ortaklarımızın çalışmasına izin verin. Ticari piyasaların işleyişine izin verin. Bu toplu cezalandırmayı durdurun, planı finanse edin. Bu öngörülebilir, önlenebilir acıyı sona erdirin. Dünya burada güçsüz değil." çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle zorla yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner ev, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

Kaynak: AA
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