BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'in Bölgesel Karışıklığa Sürüklenmemesi Gerektiğini Vurguladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ağustos (Xinhua) -- BM'nin New York'taki genel merkezinde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg (ekranlarda), 12 Ağustos 2025.

Grundberg salı günü yaptığı açıklamada, Yemen'in Gazze'deki savaş da dahil olmak üzere bölgesel karışıklığa daha fazla sürüklenmemesi gerektiğini söyledi. (Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)