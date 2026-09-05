Yemen'de Çatışmalar 1790 Aileyi Yerinden Etti

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle 2 günde 1790 ailenin yerinden edildiği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, Taiz'de tırmanan çatışmalar Yemenlilerin yerlerinden edilmesine neden oldu.

Açıklamada, son 2 günde 1790 ailenin çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar sürüyor

Yemen Ordusu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Taiz ve Hudeyde vilayetlerinin batı sahili cephelerinde Husilerin mevzilerine, toplanma alanları ve askeri araçlarına 15'ten fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Taiz ve Hudeyde'de dün sabahtan bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki çeşitli cephelerde yoğunlaşan çatışmalarda her iki taraftan ölen ve yaralananların olduğu bildiriliyor.

Çatışmaların devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA