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BM: Yemen'deki çatışmalar nedeniyle 2 bin 400'den fazla kişi güvenli sığınak aramak için Cibuti'ye geçti

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, Yemen'de son dönemde etkili olan çatışmalar nedeniyle 2 bin 400'den fazla kişinin güvenli bir sığınak aramak için deniz yoluyla Cibuti'ye geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, Yemen'de son dönemde etkili olan çatışmalar nedeniyle 2 bin 400'den fazla kişinin güvenli bir sığınak aramak için deniz yoluyla Cibuti'ye geçtiğini bildirdi.

Byun, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin, "Son zamanlarda Yemen'de hem ülke içinde hem de ülke dışında çok sayıda yerinden edilme olayına tanık olduk. Yemen'deki bu durum hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

"Yemen'in batı kıyılarında hızla tırmanan ve şimdiden yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edilmesine yol açan çatışma ortamından büyük endişe duyuyoruz" diyen Byun, Yemen'in 12 yıldır süren çatışmaların mağduru olan ve halihazırda 4,8 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu belirtti.

Eujin Byun, son dönemdeki çatışmaların 2 bin 400'den fazla kişiyi Babulmendeb Boğazı'nı geçerek Cibuti'de güvenli bir sığınak aramaya zorladığını da kaydetti.

Ülkedeki güvenlik durumunun kötüleşmesiyle birlikte yeniden risk altına giren ve çoğunluğu Somali ile Etiyopya'dan gelen Yemen'deki 65 binden fazla mülteci ve sığınmacının güvenliğinden derin endişe duyduklarına dikkati çeken Byun, bu kişilerin son 4 günde çatışma ve güvensizlik ortamından kaçmak istediğini söyledi.

Byun, "Yemen'den Cibuti'ye gelen bu insanların uluslararası koruma arayışında, dolayısıyla kabul edilmeleri ve kendilerine yardım sağlanması gerekmektedir. BMMYK, sınırlarını açık tutarak ülkeden kaçanları kabul eden ve uzun süredir mültecilere ev sahipliği yapan Cibuti'ye büyük bir minnet duyuyor." dedi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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