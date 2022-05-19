BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir - Haberler

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BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin "küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş" olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin "küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş" olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Küresel gıda güvenliğine dikkati çekmek için BM Genel Merkezinde düzenlenen bakanlar düzeyi toplantısında konuşan WFP Direktörü David Beasley, "Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın." dedi.

Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin "küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş" olduğunu söyleyen Beasley, limanlar açılmazsa "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise küresel açlık seviyesinin yeni bir rekora doğru gittiğini ve ciddi derecede gıda güvensizliği ile karşı karşıya olanların son iki yılda 135 milyondan 276 milyona çıktığını söyledi.

500 binden fazla kişinin kıtlık koşullarında yaşadığına dikkati çeke Guterres, bu rakamın 2016'dan beri yüzde 500 arttığını kaydetti.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının neredeyse üçte birini ve ay çiçek yağı ihtiyacının yarısını karşıladığını belirten Guterres, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden yapılabilmesi için, Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile yoğun temas içinde olduklarını ifade etti.

AA / Betül Yürük - Güncel

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