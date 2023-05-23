BM, Türkmenistan'ın girişimleriyle 26 Kasım'ı 'Dünya Sürdürülebilir Ulaşım Günü' ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 26 Kasım, Türkmenistan'ın girişimleriyle "Dünya Sürdürülebilir Ulaşım Günü" olarak ilan edildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 16 Mayıs'ta yapılan BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun 70. toplantısında 26 Kasım "Dünya Sürdürülebilir Ulaşım Günü" olarak ilan edildi.

Türkmenistan'ın ulaşım alanındaki bu girişimini 67 ülke destekledi.

Türkmen medyasında geniş yer bulan haberlerde, bu girişimin, ülkenin coğrafik konumu dikkate alınarak ulaşım sektöründe çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine, istikrarlı bir şekilde geçiş koridorları sisteminin güçlendirilmesine ve kapsayıcı kamu altyapısının oluşturulmasına büyük önem verildiğinin ifadesi şeklinde değerlendirildi.

Haberlerde ayrıca, 15-19 Mayıs'ta Bangkok'ta düzenlenen BM Asya-Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun 79. oturumunda Türkmenistan'ın girişimleri ile Aral Denizi havzasının oluşturulmasına ilişkin özel programın oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.