BM Türkiye Mukim Koordinatörü Hatay'da çocuklarla buluştu

İNGİLİZCE 'HOŞ GELDİN' DİYEREK TOKALAŞTI

UNICEF destekli Hatay Harap Arası Konteyner Yerleşim Alanı'nı ziyaret eden BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra konteynerde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çeşitli oyunlarla akran zorbalığının anlatıldığı derse katılan Ahonsi, çocuklarla tek tek tanışıp sohbet etti. Bir çocuk, İngilizce 'Hoş geldin' diyerek Ahonsi ile tokalaştı. Ahonsi ve beraberindeki heyet daha sonra UNDP destekli Hatay Erişilebilir Toplum Merkezi'ne geçti.