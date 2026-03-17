BM Yemen Temsilcisi, 8 Kişinin Hayatını Kaybettiği Saldırı Sonrası Sivillerin Korunması Çağrısında Bulundu

SANA, 17 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce eyaletinde iftar vaktinde düzenlenen ve 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırının ardından sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Grundberg pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, pazar günü eyaletin Hayran bölgesinde düzenlenen saldırıdan derin endişe duyduğunu belirtti.

Grundberg, "İlk bilgilere göre, saldırıda iftar için bir araya gelmiş olan en az 8 sivil hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı" dedi.

Uluslararası insani hukuk uyarınca sivillerin her koşulda korunması gerektiğini vurgulayan Grundberg, saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Saba Haber Ajansı pazar günü, "Husi milislerinin, Hacce eyaletinin Hayran bölgesinde iftar yemeği için bir araya gelmiş olan sakinleri hedef alan topçu bombardımanında" 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

Husiler, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua