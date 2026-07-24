Suriye dünyada en fazla kayıp kişinin olduğu ülkelerden biri

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Genel Kurulu tarafından oluşturulan Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş (IIMP) Başkanı Karla Quintana, Suriye'nin dünyada en fazla kayıp kişinin bulunduğu ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Quintana, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Suriye'de kayıp kişilerin araştırılmasıyla ilgili çalışmaları aktardı.

Suriye'de iç savaşta harap olmuş şehirlerin yeniden inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Quintana, "Karşılaşılan zorlukların belki de en derinlerinden biri, Suriye'deki yüz binlerce kayıp kişinin akıbetini araştırmaktır." ifadesini kullandı.

Quintana, "Suriye'nin hem mutlak sayılar hem de nüfusa oranla dünyada en fazla kayıp kişinin bulunduğu ülkelerden biri olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Suriye'de kayıp vatandaşların aranmasının, 50 yılı aşkın süredir devam eden işkence, gözaltı ve kayıplardan sonra ülkenin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyleyen Quintana, "Her Suriyelinin kayıp bir yakını var ve Suriye'deki her aile kayıp birini tanıyor." diye konuştu.

Quintana, Suriyeli kayıpları arama noktasında kaydedilen aşamaları detaylandırdığı konuşmasında, kayıp aramanın tek başına yapılacak bir iş olmadığını, bunun kolektif, ulusal ve uluslararası düzeyde bir çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Bu doğrultuda, sadece Suriye'de değil, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Almanya'daki diasporayla birlikte diğer ülkelerde de çalışma yaptıklarını aktaran Quintana, bugüne kadar 70 binden fazla belgeyi işleme tabi tuttuklarını kaydetti.

Kaynak: AA