BM: Suriye kimyasalları geri dönülemez şekilde imha edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM denetim ekiplerinin geçen ay, Suriye'deki kimyasalların "geri döndürülemez" şekilde imha edildiğini doğruladığını açıkladı.

Nakamitsu, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) denetim ekiplerinin geçen ay Suriye'yi ziyaret ettiğini belirten Nakamitsu, ekiplerin burada kimyasal silah depolama ve imha tesislerinde denetim ve doğrulama faaliyetleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Nakamitsu, "OPCW, envanterlerin Suriye'nin son açıklamalarıyla örtüştüğünü doğruladı ve kimyasalların geri döndürülemez şekilde imha edildiğini teyit etti." dedi.

Bunun, OPCW'nin 2014'ten bu yana ilk kez Suriye'den gelen kimyasal mühimmatın imha edildiğini doğruladığı anlamına geldiğine dikkati çeken Nakamitsu, Suriye'nin OPCW ile düzenli işbirliğini de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

"Bu (İsrail saldırıları), tüm bölgenin istikrarını baltalıyor"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi de ülkesinde kimyasal silahların kullanılması konusunda hesap verilebilirlik ve ulusal adalet için uluslararası taraflarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Olabi, öte yandan Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına da işaret ederek, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları kimyasal arama ve imha operasyonlarını engelledi, bazı aşamalarda bu operasyonları tamamen durdurdu." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları konusunda Konsey üyelerine sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapan Olabi, "Çünkü bu (saldırılar), sadece bizim güvenliğimizi değil, tüm bölgenin istikrarını baltalıyor. Açık konuşayım, güvenliğimiz tehlikeye atılırsa, bölgenin güvenliğini sağlayamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA