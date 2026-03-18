BM'den, Orta Doğu'daki çatışmaların Suriye'de yeni bir gerilime neden olduğu uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bölgedeki endişe verici çatışmaların zaten kırılgan bir süreçte olan Suriye'de sivil kayıplara ve yeni gerilime neden olduğu konusunda uyardı.

BM Güvenlik Konseyi "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, açılış konuşmasında, bölgedeki endişe verici çatışmaların Suriye üzerindeki etkisine değinerek, İran ve Lübnan'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Suriye hava sahasında engellenmesi ile düşen enkaz parçalarının sivil kayıplara neden olduğunu söyledi.

Cordone, "Buna ek olarak, İsrail'in Suriye hava sahasındaki helikopter ve İHA operasyonları arttı ve İsrail güçleri Suriye topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının hem Lübnanlı hem de Suriyeli can kayıplarına yol açtığına işaret eden Cordone, İsrail'e Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı göstermesi, Suriye'nin istikrarını ve siyasi geçişini baltalayabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

Cordone, öte yandan Suriye'nin istikrara kavuşması için ekonomik toparlanmanın da kilit derecede önem taşıdığına işaret ederek, "On yıldan fazla süren çatışma ve tecridin ardından, bir yıllık geçiş döneminden sonra Suriye ekonomisi son derece kırılgan durumda." şeklinde uyarıda bulundu.

Bölgesel çatışmaların Suriyeli yetkilileri elektrik arzını azaltmaya zorladığını, sınır ötesi ticaretin de olumsuz etkilendiğine işaret eden Cordone, Suriye'ye yönelik yaptırımların çoğunun kaldırılmasına rağmen Suriyelilerin henüz bunun faydalarını hissetmediklerini kaydetti.

Cordone, Suriye'nin kurumsal ve ekonomik toparlanması için bölgesel çatışmanın etkisinden korunması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'nin bu çatışmadan korunmasına yönelik çabalarımızı ikiye katlayalım ve ülkenin toparlanma, yeniden yapılanma ve istikrar yolunda ilerlemesini sürdürmesine odaklanalım." dedi.

"Suriye için (bölgedeki) tırmanış yeni bir gerilim yaratıyor"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya da, Ortadoğu'daki savaşın yankılarının bölge genelinde hissedildiğini belirtti ve "Suriye için bu tırmanış, kırılgan bir anda yeni bir gerilim yaratıyor." ifadesini kullandı.

Msuya, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan Suriye'ye çoğu Suriye vatandaşı 140 bin insanın kaçtığını hatırlatarak, bölgedeki tırmanışın Suriye'ye planlı dönüşleri yüzde 30 daha hızlandırdığını belirtti.

Diğer yandan kuzey ve doğu Suriye'de durumun son haftalarda istikrar kazandığını aktaran Msuya, ocakta yerinden edilenlerin çoğunun evlerine döndüğünü, ancak Halep ve Haseke'de 100 binden fazla insanın hala yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Msuya, Suriye'de insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini, ancak yaptıkları bağış çağrılarında Suriye için gerekli olan 3,2 milyar dolarlık yardım bütçesinin yalnızca üçte birine ulaşabildiklerini dile getirdi.

Suriye'nin toparlanması ve kalkınması için önemli ve sürdürülebilir yatırımlara ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Msuya, "Bölgedeki devam eden kriz, Suriye'nin aşması gereken bir dizi başka zorluklar ortaya çıkarıyor. Eğer Suriye halkına verdiğimiz destek şimdi ivme kaybederse, bu trajik bir hata olur." diye konuştu.