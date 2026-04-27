Haberler

BM, Suriye'de Tadamon katliamının failinin yakalanmasının memnuniyetle karşılandığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 2013'te Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde düzenlenen katliamın faili Emced Yusuf'un yakalanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde 2013'te gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'un yakalanması hakkında Dujarric, " Suriye'de işlenmiş olabilecek uluslararası suçlardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamaya yönelik tüm çabaları ve adımları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Dujarric, bu çabalarda mağdurların ve ailelerin adaletin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Geçiş dönemi adaletinin, gerçeği ortaya çıkarmayı, hesap verebilirliği, uzlaşmayı ve tazminatı amaçlayan kapsamlı bir stratejiyi gerektirdiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki etkili toplulukların da geçiş dönemi adalet stratejisinin şekillendirilmesinde söz hakkına sahip olması gerektiğini dile getiren Dujarric, Suriye'nin, hukukun üstünlüğüyle tanımlanacak yeni bir dönemin başlangıcını gösterme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Tadamon katliamı

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013'te Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'u, 24 Nisan'da Hama kırsalındaki köyde yakalamıştı.

Tadamon katliamı, 16 Nisan 2013'te Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı.

Görüntüleri 2022'de ortaya çıkan katliam, "Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

