BM, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde yardım tırına yapılan saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde insani yardım taşıyan bir tıra yapılan saldırıyı kınadı.

BMMYK tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, BMMYK'ya ait yardım malzemeleri taşıyan bir tırın, 24 Nisan'da Kuzey Darfur'da insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı hatırlatılarak, "Tır, acil durum barınma kitleri taşıyordu ve Darfur'un diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçarak güvenli bir yer bulan 700 binden fazla yerinden edilmiş kişinin sığındığı Tavila'ya doğru gidiyordu." bilgisi paylaşıldı.

Yardım tırının sürücüsünün saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilen açıklamada, çıkan yangında tüm malzemelerin ise yok olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Tavila'da 1314 ailenin barınak olmadan ve çaresiz koşullarda yaşamasına neden olacak bu saldırıyı kınıyoruz. 2026'nın başından bu yana Sudan'da İHA kullanımındaki büyük artıştan ve bunun sonucunda yüzlerce sivilin ölümünden derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çatışmalar sırasında yardım konvoylarına ve tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğinin altı çizilen açıklamada, insani yardım ortaklarının Sudan'daki sivil nüfusun büyük ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ettiği bir dönemde, son birkaç aydır yardım konvoylarına ve tesislerine yönelik tekrarlanan saldırılara tepki gösterildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.