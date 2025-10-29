Haberler

BM, Sudan'dan WFP Yetkililerinin Sınır Dışı Edilmesine Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Sudanlı yetkililerin Dünya Gıda Programı'ndan iki üst düzey yetkiliyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi üzerine açıklama talep etti. BM, kararın, gıda güvensizliği ile mücadele eden milyonlarca insanı etkileyebileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) iki üst düzey yetkilinin ülkeyi terk etmesi kararını alan Sudanlı yetkililerden açıklama talep etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, Sudan Dışişleri Bakanlığının, hiçbir resmi açıklama yapmadan WFP'den iki üst düzey yetkiliyi "istenmeyen kişi" ilan ettiğini ve bu kişilerin 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istediğini anımsattı.

Söz konusu sınır dışı etme kararının ülkede "24 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu kritik bir dönemde" geldiğini belirten Dujarric, "Sudan'dan alınan kararla ilgili açıklama istiyoruz. Tüm taraflar, hayatta kalmak için acil gıda ve beslenme yardımına bağımlı olan milyonlarca insanın yaşamlarını ve refahını önceliklendirmelidir." ifadesini kullandı.

Stephane Dujarric, bu kararı protesto etmek için Sudanlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini ve BM olarak Sudan halkına yönelik insani yardımları ulaştırma konusunda taahhütlerinden taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Sudan resmi haber ajansı, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının, ülkedeki Dünya Gıda Programı (WFP) Ofis Direktörü Laurent Bukera'yı bakanlığa çağırarak, hükümetin kendisini ve Operasyonlar Direktörü Samantha Chattaraj'ı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirmişti.

Her iki yetkilinin, ülkeyi 72 saatte terk etmeleri gerektiği ifade edilmiş, alınan bu kararın, WFP'nin Sudan'daki faaliyetlerinin devamını etkilemeyeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
