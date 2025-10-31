BM Sudan'daki Çatışmaları 'Korkunç' Olarak Nitelendirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların devam ettiğini belirterek, durumun "korkunç" olduğunu ve sivillere yönelik saldırılar nedeniyle felaketin devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'daki durumu "korkunç" olarak niteleyen Dujarric, insani yardım görevlilerinin, Kuzey Darfur eyaletinde sivillere yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle "felaketin" devam ettiğini aktardığını söyledi.

Dujarric, Faşir kentine de insani yardım erişiminin kesildiğini ve "çaresiz insanların" güvenlik arayışıyla civardaki diğer kasabalara doğru kaçmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Faşir kentinden en az 62 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, "Yerel kaynaklar, hareket halindeki sivillerin kaçırılması ve gasbedilmesiyle ilgili son derece endişe verici raporları paylaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Kaçmaya çalışan insanlar için güvenli bir geçiş oluşturulması, Faşir'de kalanların korunması ve Darfur ile Sudan'ın diğer ihtiyaç duyulan bölgelerine tam ve engelsiz insani erişim sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Çatışmalar nedeniyle Faşir'de hayatını kaybeden siviller konusunda ise erişim olmadığı için doğrulanmış veriler veremeyeceğini kaydeden Dujarric, "Televizyonda Faşir'den gelen videolarda gördüğüm haberler, en hafif tabirle, tüyler ürpertici. İhtiyacımız olan şey, yaşayanlara destek olmak için mümkün olan en kısa sürede insani yardım sağlanması." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.