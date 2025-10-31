Haberler

BM Sudan'daki Çatışmaları 'Korkunç' Olarak Nitelendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmaların devam ettiğini ve insani durumu 'felaket' olarak tanımladı. Faşir kentinde sivillere yönelik saldırılar sürerken, insani yardım erişimi kesildi ve onbinlerce kişi yerinden edildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların devam ettiğini belirterek, durumun "korkunç" olduğunu ve sivillere yönelik saldırılar nedeniyle felaketin devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'daki durumu "korkunç" olarak niteleyen Dujarric, insani yardım görevlilerinin, Kuzey Darfur eyaletinde sivillere yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle "felaketin" devam ettiğini aktardığını söyledi.

Dujarric, Faşir kentine de insani yardım erişiminin kesildiğini ve "çaresiz insanların" güvenlik arayışıyla civardaki diğer kasabalara doğru kaçmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Faşir kentinden en az 62 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, "Yerel kaynaklar, hareket halindeki sivillerin kaçırılması ve gasbedilmesiyle ilgili son derece endişe verici raporları paylaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Kaçmaya çalışan insanlar için güvenli bir geçiş oluşturulması, Faşir'de kalanların korunması ve Darfur ile Sudan'ın diğer ihtiyaç duyulan bölgelerine tam ve engelsiz insani erişim sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Çatışmalar nedeniyle Faşir'de hayatını kaybeden siviller konusunda ise erişim olmadığı için doğrulanmış veriler veremeyeceğini kaydeden Dujarric, "Televizyonda Faşir'den gelen videolarda gördüğüm haberler, en hafif tabirle, tüyler ürpertici. İhtiyacımız olan şey, yaşayanlara destek olmak için mümkün olan en kısa sürede insani yardım sağlanması." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.