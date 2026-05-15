BM: Sudan'da yaklaşık 19,5 milyon kişi şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da yaklaşık 19,5 milyon kişinin şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çatışma ve diğer nedenlerle bu yıl 825 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden ölme riskinin arttığını bildirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında Sudan'a ilişkin ortak raporlarını paylaştı.

Raporda, "En son yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizine göre, Sudan genelinde yaklaşık 19,5 milyon kişi (her beş kişiden ikisi), halihazırda kriz düzeyinde şiddetli gıda güvensizliğiyle (IPC 3. seviyesi veya üzeri) karşı karşıya. Çatışma, yerinden edilme ve kısıtlı insani yardım erişimi, 2026'da 825 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden ölme riskini artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Darfur, Güney Darfur ve Güney Kurdufan'daki 14 sıcak çatışma noktasındaki yaklaşık 135 bin kişinin felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle (IPC 5. seviye) karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, bu kişilerin gelecek aylarda kıtlık riski altında olduğuna değinildi.

Raporda, "Sudan'da 5 milyondan fazla kişi IPC 4. seviye (acil durum) altında sınıflandırılırken, 14 milyon kişi de IPC 3. seviye (kriz) bulunuyor. Haziran ile eylül ayları arasındaki kıtlık döneminde koşulların daha da kötüleşmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Sudan'daki çatışmaların 4. yılına girdiği hatırlatılan raporda, çatışma kaynaklı yerinden edilmelerin son derece yüksek seviyelerde devam ettiğinin altı çizildi.

Raporda, "Mart 2026 sonu itibarıyla Sudan içinde yaklaşık 9 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Birçok aile aktif çatışma bölgelerinde mahsur kalmış veya insani yardıma veya temel hizmetlere erişimin az veya hiç olmadığı uzak bölgelere sığınmış durumda." denildi.

"Sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 40'ı işlevsiz durumda"

Çatışmalar nedeniyle sivil altyapıdaki yıkımın, gıda üretimini ve temel hizmetlere erişimi ciddi şekilde kısıtladığı vurgulanan raporda, sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 40'ının işlevsiz durumda olduğu belirtildi.

Raporda, "Tahmini 17 milyon kişi güvenli içme suyuna erişemiyor ve 24 milyon kişi yeterli sanitasyona erişemiyor. Kolera, kızamık, sıtma, dang humması, hepatit, difteri ve ishal gibi hastalıkların tekrarlayan salgınları, özellikle küçük çocuklar, hamile ve emziren kadınlar arasında beslenme yetersizliğini daha da hızlandırıyor." değerlendirmeleri yer aldı.

Nisan itibarıyla Sudan'ın 2026 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nın sadece yüzde 20'sinin finanse edildiği kaydedilen raporda, insani yardımın, ihtiyaçlar ölçeğine kıyasla kritik derecede yetersiz kaldığına değinildi.

Raporda, "Şubat ile mayıs arasında insani yardım ortakları ayda 4,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflemişti ancak şubatta tahmini yalnızca 3,13 milyon kişi yardım aldı." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.