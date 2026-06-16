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Bm, Somali'deki Kıtlık Riskine Karşı 10 Milyon Dolar Tahsis Etti

Bm, Somali'deki Kıtlık Riskine Karşı 10 Milyon Dolar Tahsis Etti
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Birleşmiş Milletler, Somali'de ciddi kıtlık riskiyle karşı karşıya olan yaklaşık 640 bin kişiye hayati yardım ulaştırmak üzere 10 milyon ABD doları tahsis etti. BM yetkilisi, fonun gıda, beslenme, sağlık ve su yardımı için kullanılacağını açıkladı.

MOGADİŞU, 16 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Somali'de ciddi kıtlık riskiyle karşı karşıya olan yaklaşık 640.000 kişiye hayati önem arz eden insani yardım ulaştırmak üzere 10 milyon ABD doları tahsis edildiğini duyurdu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu fonun acil durum düzeyinde açlık yaşayan kişilere yardımda kullanılacağını belirterek, "Somali için BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 10 milyon ABD doları tahsis etmiş bulunuyoruz. Kıtlığın önlenmesi için zaman daralıyor. Altı milyon kişi ciddi açlıkla karşı karşıya. Bu fonla 640.000 kişiye hayati önemde gıda, beslenme, sağlık ve su yardımı ulaştırılacak" dedi.

BM'ye göre Somali an itibarıyla dünyadaki en şiddetli yetersiz beslenme krizlerinden biriyle karşı karşıya. Son tahminlere göre beş yaş altındaki yaklaşık 1,88 milyon çocuk akut yetersiz beslenme riski altında bulunuyor.

Bu çocuklar arasında yer alan 493.000 çocuk ise açlığın en ölümcül formu olan şiddetli akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor ve iyi beslenen akranlarına kıyasla 12 kat daha fazla ölüm riski taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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