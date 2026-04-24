BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu'dan nükleer silahlar konusunda işbirliği çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu Izumi, nükleer silahlar konusunda devletlere kolektif sorumluluklarını ciddiye alma ve işbirliği için iyi niyetle hareket etme çağrısı yaptı.

Nakamitsu, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 27 Nisan ila 22 Mayıs'ta yapılacak "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) Taraf Devletlerin 11'inci Gözden Geçirme Konferansı" öncesi basın mensuplarına brifing verdi.

NPT'nin, uluslararası silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin temel taşı olduğunu belirten Nakamitsu, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin çok önemli bir unsur olarak öne çıktığını söyledi.

Nakamitsu, bu antlaşmanın, tüm taraf devletler için yeri doldurulamaz faydalar sağladığını ifade ederek "Tüm taraf devletleri, kolektif sorumluluklarını çok ciddiye almaya ve işbirliği için iyi niyetle hareket etmeye çağırıyorum." dedi.

"Nükleer silahlar, tüm küresel toplumun güvenliğini ilgilendiriyor"

Konferansa sadece nükleer silahlara sahip ülkelerin değil sahip olmayanların da algı ve bakış açılarının yansıması gerektiğini kaydeden Nakamitsu, "Çünkü nükleer silahlar söz konusu olduğunda bu, sadece nükleer silah sahibi devletlerin güvenliğini değil tüm küresel toplumun güvenliğini ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Nakamitsu, mevcut çatışmalarla ilgili soru üzerine, "Bugün sadece Ukrayna'daki savaşla değil aynı zamanda İran'daki savaşla da çok istikrarsız bir durumla karşı karşıyayız. Şu an için ateşkesin devam ettiği görülüyor ancak bölgede gerçekte neler olabileceğini bilmiyoruz." yanıtını verdi.

Bu bağlamda nükleer silahların kullanılabileceği tehdidi yönünde son zamanlarda sıkça duyulan ifadelerden "çok endişeli" olduklarını belirten Nakamitsu, bu söylemlerin normalleşmesini istemediklerini vurguladı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu, "Devletlerin nükleer silahları hala kasıtlı olarak kullanmak isteyeceğine inanmıyorum ancak devletlerin nükleer silah sayısı arttıkça yanlış hesaplama gibi nedenlerle nükleer silah kullanım riski de artacaktır." dedi.