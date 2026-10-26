BM raporu, Rus yetkililerin enerji altyapısına yönelik saldırıları savaş suçu saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Erik Mose, soğuk kış mevsimi yaklaşırken Ukrayna'daki saldırıların yeniden yoğunlaştığını, bu durumun da sivillerin yaşamına ve sağlığına yönelik tehditler konusunda ciddi endişelere yol açtığını bildirdi.

Komisyon, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana savaş halinde olan Ukrayna'daki duruma ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rus yetkililerin, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik sürekli saldırılarıyla, sivil nesneleri kasten hedef alma savaş suçunu ve diğer insanlık dışı eylemler yoluyla insanlığa karşı suçlar işlediği belirtilen raporda, Rus yetkililerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ederek, farklı ülkelerden insan ticareti yoluyla getirilen erkekleri Rus ordusuna dahil ettiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Raporda, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılara ve bunların siviller üzerindeki etkisine değinilerek, aynı anda yüzlerce insansız hava aracı ve füzenin kullanıldığı sistematik saldırı dalgalarının sıklığı, yoğunluğu ve coğrafi kapsamının yıllar içinde artırlarak Ukrayna'nın enerji sektörüne ciddi zararlar verildiği vurgulandı.

Geçen yıl kış mevsiminde hava sıcaklıklarının eksi 21 dereceye düştüğü dönemde, Ukrayna'da milyonlarca insanın uzun süreli ısınma, elektrik, su ve gaz kesintileri yaşadığının altı çizilen raporda, Ukraynalı sivillerin dayanılmaz yaşam koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Raporda, Rusya'daki ve Ukrayna'nın işgali altındaki bölgelerdeki enerji altyapısına yönelik Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların da incelendiği kaydedildi.

"Soğuk mevsim yaklaşırken saldırılar yeniden yoğunlaştı"

Rusya'nın, Komisyonun erişim taleplerini kabul etmediği ve bilgi taleplerine yanıt vermediği belirtilen raporda, bu nedenle Ukrayna tarafından yapılan saldırıların etkilerine dair daha derinlemesine bir araştırma yapılamadığına dikkati çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Erik Mose, "Soğuk mevsim yaklaşırken saldırılar yeniden yoğunlaştı." ifadesini kullandı.

Mose, saldırıların yoğunlaşmasının, sivillerin yaşamına ve sağlığına yönelik tehditler konusunda ciddi endişelere yol açtığını belirtti.

Kaynak: AA