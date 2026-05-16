BM Raportörü Albanese'ye göre, İsrail'in Filistinlilere karşı işkenceleri soykırımın yapısal bir özelliği Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in gözaltı merkezlerindeki Filistinli esirlere ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki halkın tamamına yönelik işkence yöntemini kullandığını belirterek, "İşkence, devam eden soykırımın ve daha geniş yerleşimci-sömürgeci apartheid'ın yapısal bir özelliğidir." ifadesini kullandı.

Albanese, The New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 61. Oturumu kapsamında hazırladığı "İşkence ve Soykırım" başlıklı raporunu paylaştı.

1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumunun incelendiği raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinlilere karşı uyguladığı sistematik işkenceler yer aldı.

Raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı işkenceyi kullanmasının incelendiği belirtilerek, "İşkence, devam eden soykırımın ve daha geniş yerleşimci-sömürgeci apartheid'ın yapısal bir özelliğidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşkencenin, Filistinlilerin İsrail tarafından mülksüz bırakılmasının her zaman merkezi bir özelliği olduğu vurgulanan raporda, "İsrail, Ekim 2023'ten bu yana toplu intikam ve yıkıcı niyet gösteren bir ölçekte işkence kullandı. İsrail gözaltı merkezlerindeki işkencenin artması koordineli bir planın parçasıdır." denildi.

Raporda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, 14 Kasım 2023'te "terörist" olarak etiketlenen Filistinli tutukluların kelepçeli olarak karanlık hücrelerde tutulmasını ve sürekli olarak İsrail ulusal marşının çalınmasına maruz bırakılmasını emrettiği kaydedildi.

"Bir nüfusa olduğu gibi sistematik olarak işkence uygulanması, soykırım niyetinin kanıtıdır"

İşkencenin hücreler ve sorgu odalarıyla sınırlı olmadığı vurgulanan raporda, kitlesel yerinden edilme, kuşatma, yardım ve gıdanın engellenmesi, askeri ve yasa dışı yerleşimci şiddeti yoluyla da Filistinlilere işkence yapıldığının altı çizildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililer, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında direnişi, onuru ve kararlılığı kırmak için tasarlanmış bir işkence ortamı oluşturdu. Öngörülen 'yeni Nekbe (Büyük Felaket) Planı bağlamında, bu raporda belgelenen gözaltı ve gözaltı dışı işkence uygulamalarının birleşimi, işkence ile yerleşimci-sömürgeci soykırım arasındaki yakın ilişkiyi gösteriyor. Bir nüfusa olduğu gibi sistematik olarak işkence uygulandığında, bu hem bir tahakküm aracı hem de Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin II (b) maddesi uyarınca soykırım niyetinin kanıtıdır."

NYT'nin haberi

NYT muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen ve 11 Mayıs'ta yayımlanan araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların, Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14 Mayıs'ta, İsraillilerin Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarını ortaya koyan NYT gazetesinin araştırma haberine karşı NYT'ye dava açacaklarını bildirmişti.