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Birleşmiş Milletler (BM) Yeterli Konut Hakkı Özel Raportörü Koldo Casla, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Kosta Rika'ya alınmamasına ve havalimanında mahsur kalmasına tepki göstererek, bu muamele karşısında derin endişe duyduğunu bildirdi.

Casla, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine izin verilememesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Albanese'nin Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldığını belirten Casla, "Dün hak ettiği fahri doktora ünvanını almak için gelmişti. Duyduğuma göre yetkililer girişine izin vermiyor. Bu, Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesinin (IACtHR) ev sahiplerinden beklenen bir şey değil." ifadesini kullandı.

Casla, Albanese'nin ülkeye alınması çağrısı yaptı.

Bir diğer paylaşımında da Kosta Rika'nın Albanese'nin ülkeye girişine izin vermemesinden derin endişe duyduğunu vurgulayan Casla, "Ülkeler, BM özel raportörlerinin bağımsızlığına saygı göstermeli, insan haklarını savunma hakkının gözdağı veya misilleme olmaksızın özgür ve güvenli bir şekilde kullanılmasını güvence altına almalı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise X'ten yaptığı paylaşımda, "İmparatorluğun yüzünü, sinirlerini bozduğunuz veya sınırlarını aştığınız gün anlarsınız." ifadesini kullandı.

Albanese, bir diğer paylaşımında da valiz ve eşyalarıyla havalimanında kaldığı yeri gösterdi.

Kaynak: AA