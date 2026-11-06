BM raportörü Avrupa'da eğitilen köpeklerin Filistinlilere tecavüzde kullanıldığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avrupa'da özel eğitilmiş köpeklerin İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere cinsel saldırı için kullanıldığını belirterek "Avrupalılar, insanlara tecavüz edecek köpekleri satarak bundan kazanç sağlıyor." dedi.

Albanese, İrlanda Parlamentosunun Avrupa İlişkileri Komisyonunda milletvekillerinin ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'yı "İsrail'in Filistin'den geri kalanları kolonize etmesinde suç ortağı" olarak niteleyen Albanese, İrlanda'ya Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını uluslararası hukuk düzenini koruyabilmek için kullanması ve AB üyesi diğer ülkeleri bu konuda ikna etmesi çağrısında bulundu.

Albanese, İsrail'in işlediği suçların yeni olmadığını belirterek "İsrail her zaman çocuk öldürüyordu, yargısız infaz yapıyordu, keyfi gözaltı ve tutuklama yapıyordu, işkence ve tecavüz ediyordu. Filistinlilere karşı ilk tecavüz 1948'de kayıtlara geçti. Burada büyük oranda bir artış olsa da bu sefer sonu yok. Ayrıca burada yok etme niyeti var." diye konuştu.

Avrupa'da özel eğitilmiş köpeklerin Filistinlilere cinsel istismarda kullanıldığını kaydeden Albanese, şunları söyledi:

"İşkenceye ve tecavüze maruz kalmış insanların tanıklıklarını okuduğunuzda bunu anlıyorsunuz. Avrupa ülkelerinde eğitilmiş köpeklerin insanlara tecavüz etmek için kullanıldığına ilişkin tanıklıklar var. Avrupalılar, (İsrail'e) insanlara tecavüz edecek köpekleri satarak bundan kazanç sağlıyor. Bu, korkunç bir durum. Bütün bunları önlemek için hukuk düzenimizi kullanması gereken bir sistemimiz olması gerekirken bu sistemi kınadıkları için hapse atılan insanlar var."

Albanese, gerçeği anlatarak kendi hayatını ve ailesinin hayatını da riske attığını belirterek "Bir ay önce çocuklarım evde uyurken içeriye insanlar girdi. Riskin ne olduğunu iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

İrlanda hükümetini omurgalı davranmaya ve başka ülkeleri omurgalı davranmaları için cesaretlendirmeye çağıran Albanese, "AB Dönem Başkanlığı, İrlanda'nın tam da gerektiği zamanda uluslararası hukuka bağlılığını, Avrupa değerlerine dayalı prensip sahibi liderliğini, ezilen, baskı gören, istismara uğrayan, savaş felaketiyle karşı karşıya olan insanları ve çevreyi korumak kapasitesini göstermesi için tarihi bir şans." diye konuştu.

Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu tarif edecek kelime bulamadığının altını çizerek, "Sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. Gazze'de nüfus yerle bir edilmiş bir bölgenin üçte birlik alanına sıkıştırıldı. İsrail işgalini engelsizce genişletiyor. İsrail 3 yılda 74 bin 500'den fazla Filistinli öldürdü. Bunların en az 21 bin 700'ü çocuk. Yani günde ortalama 20 çocuk öldürüldü." dedi.

Gazze'de insanların enkaz ve ceset parçaları arasında hastalıklar ve kemirgenlerle yaşadığını ifade eden Albanese, finansman eksikliğinin insani durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA