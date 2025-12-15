BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını söyledi Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını belirterek, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle uluslararası alanda hesap vermesi ve BM Genel Kurulu'ndaki üyeliğinin askıya alınması gerektiğini bildirdi.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İngiltere'nin başkenti Londra'da, AA muhabirine Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesini eleştiren Albanese, Eurovision'un İsrail'in fiilen boykot edildiği ilk büyük platform olmasının ise dikkat çekici olduğunu söyledi. Bu tutumun yalnızca kültürel alanda kalmaması gerektiğini vurgulayan Albanese, "Bu, BM Genel Kurulu'nda da gerçekleşmeliydi. İsrail şu anda BM Genel Kurulu'nda diğer üye devletler gibi oturmamalı. Üyeliği askıya alınmalı." dedi.

Albanese, uzun yıllardır insan hakları ihlallerinde bulunan İsrail'in son iki yılda bu ihlallerini acımasız ve kesintisiz biçimde sürdürdüğünü kaydetti. BM Raportörü, "İsrail, yasa dışı bir işgalci, bir apartheid devletidir. İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) olmak üzere iki uluslararası mahkemeyle karşı karşıya." diye konuştu.

Bu nedenle, İsrail'e karşı daha fazla adım atılması ve insanların baskı yapmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Albanese, "Halk hareketleri, üye devletlerin ilkesel seferberliği bulaşıcı olacaktır ve umarım İsrail'in suçlarının bir an önce, mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu adaletsizliğin er ya da geç sona ermesi sadece zaman meselesi"

Albanese, kendisine yönelik yaptırımlar, tehditler ve baskılara da değinerek, son dönemde artan asılsız antisemitizm ve terörizm suçlamalarının zamanla kişisel ve fiziksel tehditlere dönüştüğünü, yaptırımların da bunun bir uzantısı olduğunu anlattı. Albanese, "Bunlar şu ana kadar beni susturamadı çünkü soykırım karşısında gerçeği susturamazsınız." şeklinde konuştu.

Söz konusu yaptırımların başkaları üzerinde caydırıcı etki yaratmayı amaçladığını, ancak bunun tersine giderek daha fazla kişinin sesini yükseltmesine de yol açtığına dikkati çeken Albanese, şöyle devam etti:

"Belki de bu sadece bir geçiş dönemidir çünkü başkaları da giderek daha açık, daha yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Bu adaletsizliğin er ya da geç sona ermesi sadece zaman meselesi, sonsuza kadar sürmeyecek. Bu yüzden, daha fazla insanın buna karşı durması gerekiyor."

ABD'nin yaptırım listesine aldığı UCM üyelerinin durumuna da değinen Albanese, BM'ye üye devletlerin buna karşı Genel Kurul'da daha güçlü ve kararlı tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. ???????Albanese, "Artık yeter, bu zorbalık yeter. BM kuruluşlarına, BM yetkililerine ve Güney Afrika gibi diğer üye devletlere yönelik baskılar yeter. Bu utanç verici döneme karşı direnmenin tek yolu, devletlerin ve halkların birlik içinde hareket etmesidir." dedi.

"Gazze'deki suçlara ortak olanların hesap vermesi hayati önem taşıyor"

Albanese, Gazze'de yaşananların sorumlularının mutlaka hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca devletlerin değil, suçlara ortak olan şirketlerin ve bireylerin de adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Raportörü Albanese, şunları kaydetti:

"Bu bir sistem meselesidir. Eskiden daha iyiydi de şimdi mi kötü olduğunu anladık, hayır değil. Tam tersine, ne kadar kötü olduğunu şimdi daha net görüyoruz. Bu nedenle, yerel düzeyde hükümet yetkililerinin, şirketlerin ve bireylerin, suçlara ortak olan ya da bizzat suç işleyenlerin hesap vermesi hayati önem taşıyor. İngiliz, Fransız, İtalyan, Belçikalı, hatta Tunuslu vatandaşlar İsrail ordusunda savaşıyor. Onlar da hesap vermeli. Onlar da şüpheli olarak değerlendirilmeli."